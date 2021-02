Leiche auf Friedhof verscharrt "Tötungsfantasien übelster Art": Urteil nach brutalem Mord

In der Wohnung des 24-Jährigen überwältigte der junge Mann das Opfer mit Pfefferspray, dann tötete er es - mit Stichen in den Oberkörper, in den Hals. Schon die Zahl der Stiche sei nicht mit Notwehr in Einklang zu bringen, sagte der Richter. Der 24-Jährige hatte nämlich behauptet, sein Opfer habe ihn mit dem Schwert angegriffen und an der Hand verletzt. Der junge Mann besorgte einen Koffer, um die Leiche zu einem Friedhof zu bringen und dort notdürftig zu verscharren.

Reue oder Bedauern habe keiner der beiden gezeigt - und es seien weitere Taten von dem 24-Jährigen zu erwarten, der im Chat auch andere Menschen bedroht habe; es gab eine ganze Liste. In der psychiatrischen Klinik werde darüber zu sprechen sein, sagte der Richter: "Das wird sicher dauern, daran zu arbeiten."

© dpa-infocom, dpa:210202-99-273896/3