Leibinger-Preis Ein Revolutionär der Glasfaser-Forschung wird ausgezeichnet

Payne als Beflügler des Internets

Mitte der 1980er Jahre hat der Ausnahmephysiker den Erbium-dotierten Faserverstärker (EDFA) entwickelt. Dieser beschleunigt die optische Übertragung großer Datenmengen enorm und hat nicht nur die Entwicklung der Telekommunikation und die Verbreitung des Internets beflügelt. Wurde die Leistungsfähigkeit von faseroptischen Netzwerken anfangs in der Anzahl von Telefongesprächen gemessen, die gleichzeitig über eine Faser transportiert werden konnten und die in die Hunderttausende gingen, wird heute in mehrstelligen Terabit-Einheiten pro Sekunde gerechnet. Durch die effizientere Erzeugung und Verstärkung von Licht in Glasfasern hat der EDFA auch der Materialbearbeitung mit Hochleistungs-Faserlasern in der Industrie neue Perspektiven eröffnet.