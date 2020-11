Die Tische im Lehrerzimmer des Marbacher Friedrich-Schiller-Gymnasiums (FSG) werden in nächster Zeit ausgetauscht. "Da nachhaltiges Handeln eines der Gebote unserer Zeit ist, wäre es wünschenswert, wenn die etwa 30 Tische nicht zu 'Kleinholz' verarbeitet werden würden", so die Hoffnung von Ulrike Arlt-Herberts vom FSG. Ihr Wunsch sei es stattdessen, dass sich noch Nutzer für die Möbel finden. Abholbereit sind die Tische ab Mittwoch, 25. November, um 13.45 Uhr. Sie stehen an der Rückseite der Schule in der Schulstraße 34 bereit. Rückfragen an u.arlt-herberts@fsgmarbach.info.