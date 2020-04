Die legendärsten VfB-Spiele Als der VfB in München für bleibenden Eindruck sorgte

Stuttgart - „Mein erstes Auswärtsspiel war 1988 in München. Es war total beeindruckend von oben her in das Olympiastadion rein zu laufen. Und der Kick war überragend! Leider nur 3:3 nach 3:1 Führung bis zur 83. Minute“, schreibt Facebook-User Gif Giffler zu dieser Partie. Und tatsächlich: Bis zum Schluss war es ein offener Schlagabtausch in der Partie zwischen den Bayern und dem VfB.