Legendäre VfB-Spiele Als der VfB die Bayern besiegte während die Mauer fiel

Nach dem Seitenwechsel dann wieder Fußball: Jürgen Hartmann und abermals Walter ließen die Stuttgarter jubeln. Wer hätte gedacht, dass am Ende des Abends das ganze Land jubeln würde? Nach dem Spiel war derweil keine Zeit für Siegerinterviews. Peter Schmid, Sohn von Otto Schmid, jenem legendären Torwart des VfB, der in den Fünfzigern mit dem VfB Meistertitel und Pokalsiege sammelte, war damals Reporter für den Süddeutschen Rundfunk. Und Schmid rief nach dem historischen Pokalsieg sofort in der Sendezentrale in Hamburg an, um zu erfahren, wie lange die Siegerinterviews werden sollten. Die Antwort fiel so unerwartet wie eindeutig aus: „Wir haben keine Zeit, die Mauer ist gefallen“, hörte Schmid. „Auf dem Platz hast du davon ja nur kleine Häppchen mitbekommen. Erst später haben wir erfahren, dass die Mauer gefallen war. Die Leute hatten also aus zwei Gründen gejubelt. Immerhin war das unser einziger Pokalsieg“, erinnert sich Walter. „Aber auf dem Platz konntest du gar nicht begreifen, was da los war. Auch viele Zuschauer bekamen es ja erst später in der Nacht mit, als sie den Fernseher einschalteten.“