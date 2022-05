Lederer Ragnarsdóttir Oei Stuttgarter Architekten stellen neue Bücher vor

Das Architektentrio stellt sein neues Buch am Freitag, 6. Mai, in einem Gespräch mit der Journalistin Amber Sayah im Stuttgarter Wechselraum des Bundes Deutscher Architektinnen und Architekten Baden-Württemberg vor. Die Publikation markiert einen Wendepunkt im Schaffen von Arno Lederer und Jórunn Ragnarsdóttir, die auch privat ein Gespann sind: Aus Lederer Ragnarsdóttir Oei wurde das Büro LRO in Stuttgart, geführt von Marc Oei und weiteren Gesellschaftern, sowie die Neugründung Lederer Ragnarsdóttir in Berlin.