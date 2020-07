Leck in Pleidelsheim Bagger kratzt Gasleitung an

Pleidelsheim - In der Römerstraße in Pleidelsheim ist es am Dienstagmorgen um kurz vor 8 Uhr zu einem Einsatz der Feuerwehr gekommen: Ein Bagger hatte eine Gasleitung angekratzt. Gemeldet wurde der Vorfall um 7.54 Uhr. Der Mitarbeiter eines Energieversorgers konnte das Gas dann nach Auskunft des Polizeipräsidiums Ludwigsburg schnell abstellen - auch das Leck wurde schnell geschlossen.