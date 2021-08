Lebensmittelpreise Verbraucherschützer wollen Steuersenkung für Obst und Gemüse

Müller sagte, es gehe um Akzeptanz. "Wenn wir Tiere anders halten wollen, was die große Mehrheit der Bevölkerung unterstützt, dann schlägt sich das auch in den Preisen nieder." Teurere tierische Produkte bedeuteten für viele Verbraucher allerdings "einen echten Einschnitt in ihre Lebensgewohnheiten und auch ihr Haushaltsbudget". Darum sei es neben kostenloser hochwertiger Verpflegung in Kitas und Schulen und der Erhöhung sozialer Transferleistungen ein wichtiger Punkt, dies über die Mehrwertsteuer mit auszugleichen.

Eine Mehrwertsteuerreduktion zur Förderung von Obst und Gemüse hatte auch eine vom Bundeskabinett eingesetzte Kommission zur Zukunft der Landwirtschaft als eine Option für finanzielle Anreize genannt.

