Lebensmittelladen in Rielingshausen Für neuen Euli soll Startschuss bis Juli fallen

Zu all dem, was er in dem Gebäudeensemble sukzessive unterbringen möchte, gehört insbesondere auch ein Metzger. Eulenberger schätzt, dass die Voraussetzungen zum Verkauf von Fleisch, Wurst und Co. zum Jahreswechsel 2021/22 geschaffen sein könnten. Eulenberger hat dafür nach eigenen Angaben bereits einen in der Region bekannten Betrieb als Mieter an der Hand. „Das ist mein Favorit“, sagt er. Der betreffende Metzger bestätigt das Interesse, will aber erst dann an die Öffentlichkeit gehen, wenn das Ganze tatsächlich in trockenen Tüchern ist. Es stehe ja beispielsweise aktuell noch nicht fest, wann genau der Startschuss für ihn fallen könnte.