Lebensmittel Getreidefrachter vor Ukraine in Bewegung

Kreml nennt Schwarzmeer-Transporte ohne Russland riskant

Der Kreml nannte die ukrainischen Getreideexporte über das Schwarze Meer ohne russische Mitwirkung indes riskant. Wenn Russland sage, es könne die sichere Schifffahrt in diesem Seegebiet nicht garantieren, sei die internationale Vereinbarung über die Ausfuhren "nicht so leicht umzusetzen". Das sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag in Moskau nach Angaben russischer Agenturen. Die Getreideinitiative nehme dann "einen anderen Charakter an, viel riskanter, gefährlicher und ohne Garantie."