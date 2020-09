Lebenskünstler Sprechgesang & Glitzer-Grooves: "Point" von Yello

Dass Yello mit ihrem immer noch ziemlich einmaligen Sound keineswegs "von gestern" sind, bewiesen sie zuletzt vor vier Jahren auf dem Album "Toy". Es eroberte wie der Vorgänger "Touch Yello" (2009) in der Schweiz Platz 1 der Charts. In Deutschland kam das Duo auf Rang 2 - der größte Erfolg seit den 80er/90er Jahren, als Yello mit wegweisenden Videos, Hits wie "The Race" oder "The Rhythm Divine" sowie den Alben "Stella" und "Baby" Top-Ten-Erfolge feierten.