Lebenshof in Großbottwar Kühe suchen ein neues Zuhause

Bislang blieb die Suche erfolglos

Ein Stall, am besten mit Wohnhaus und vor allem einem großen Gelände von mindestens ein bis drei Hektar schwebt ihr und ihrem Partner Lorenz Veziridis vor. Gerne etwas außerhalb und im Umkreis von etwa 30 Kilometern um Großbottwar – zum Kauf, zur Miete oder zur Pacht. Bislang blieb die Suche erfolglos. „Es gibt nichts und wenn es etwas gibt, ist es völlig überteuert oder man darf dort keine Tiere halten“, berichtet Laura Runkel. Sie hat außerdem beobachtet, dass oft ihre Rinder das K.o.-Kriterium sind. „Pferde will jeder gerne auf seinem Hof haben, aber bei Kühen sieht es anders aus.“ Die junge Frau hat ihre Liebe zu den Kühen längst entdeckt und ihre drei – Molly, Maggy und Georg – sogar daran gewöhnt, dass man auf ihnen reiten kann. Und so gibt es bei „Kühe aus dem Bottwartal“ längst Touren, Kindergeburtstage und Sommerferienprogramme zu buchen. „Das Rinder-Reiten klappt gut und so nah an die Tiere kommen die Leute ja sonst nicht ran.“