Le Corbusiers Architektur-Welterbe Großes Vermächtnis mit Schattenseiten

Das Buch von Friedemann Gschwind füllt eine Lücke

Nun gibt es endlich ein Buch, das alle 17 Welterbe-Baudenkmale Le Corbusiers in Wort und Bild vorstellt: herausgegeben von Friedemann Gschwind, der im Stadtplanungsamt das Weißenhofmuseum im Le-Corbusier-Haus auf den Weg gebracht hat und später von deutscher Seite am Welterbe-Antrag beteiligt war. Schon von den Bildern her füllt der Band eine Lücke. Denn wer weiß schon so genau, wie die Häuser La Roche und Jeanneret, die frühesten auf der Liste, von innen aussehen? Oder das Nationalmuseum für westliche Kunst in Tokio? Das Buch liefert bestes Anschauungsmaterial, nur in wenigen Fällen sind die Farben ein wenig verrutscht. Freilich: Ohne die stattliche Kiefer sähe das Weißenhof-Haus auf dem Titel nur halb so schön aus.