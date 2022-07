Laurin Ulrich Der VfB Stuttgart bindet sein Top-Talent langfristig

Zuletzt bei der U-17-EM

„Laurin zählt zu den Top-Talenten unseres Nachwuchsleistungszentrums. Er hat in der vergangenen Saison seine Fähigkeiten auf nationaler Ebene in unserer U 17 und auch schon in der U 19 eindrucksvoll unter Beweis gestellt, darüber hinaus international mit der U-17-Nationalmannschaft des DFB“, sagte Sportdirektor Sven Mislintat, „auch in den bisherigen Trainingseinheiten und Testspielen mit unserer Profimannschaft wurde sein großes Potenzial deutlich.“