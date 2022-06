Laufzeitverlängerung Energieversorger scheuen Atomdebatte

Was das Gesetz sagt

Derzeit speisen noch drei Atomreaktoren Strom in die Netze ein: Neckarwestheim 2, Emsland und Isar 2. Im ersten Quartal 2022 haben sie etwa sechs Prozent zur Stromherstellung in Deutschland beigetragen. Das Gesetz sieht vor, dass sie Ende 2022 vom Netz gehen. Bereits ein Jahr zuvor waren die Meiler Grohnde, Gundremmingen C und Brokdorf stillgelegt worden. Diese kommen für einen Weiterbetrieb nicht mehr in Betracht. Dass aber die drei noch laufenden Anlagen länger am Netz bleiben, hält man beim Branchenverband Kerntechnik Deutschland technisch für möglich.