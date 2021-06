Lastwagen nachts in Rielingshausen und Frühmesshof unterwegs Wochenend-Lärm durch Kornwestheimer Bahnbaustelle

Wegen des Zeitdrucks war keine Ortsumfahrung möglich

Das indes sei nicht so einfach, wie Michael Zweifel, der im Vertrieb der Firma Heinrich Feess in Kirchheim/Teck tätig ist, erklärt. Von dort stammten die Lastwagen und die Fahrer, die den Transport des Materials übernommen haben. „Das war eine fast schon hoheitliche Aufgabe, eine 24-Stunden-Baustelle, die in fünf Tagen erledigt sein musste, da musste man die kürzeste Strecke wählen.“ Die Lärmbelastung für die Anwohner, von der er vor unserem Anruf nichts gehört hatte, bedauere er: „Das tut mir sehr leid; es wäre wohl besser gewesen, die Menschen an der Strecke vorher zu informieren.“ Rund 20 Lkw seien im Einsatz gewesen. Eigentlich seien die Fahrer angewiesen, Rücksicht zu nehmen, aber „vor allem die Leerfahrten machen nun mal Lärm, das lässt sich nicht vermeiden.“