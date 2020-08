Lastwagen gerät bei Tamm auf Gegenfahrbahn Drei Schwerverletzte bei Unfall

Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 54 -Jährige in einem Toyota die Kreisstraße in Richtung Markgröningen. Sie wollte einen Unfall mit dem ausweichenden Lastwagen zu verhindern und lenkte ihren Wagen nach rechts. Dabei wurde der Toyota jedoch vom Lastwagen erfasst, auf die Gegenspur in Richtung Bietigheim-Bissingen abgewiesen und kam schließlich in einem dortigen Gebüsch zum Stehen.