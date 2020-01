Lastenrad in Marbach Charlotte ist eine gefragte Dame

Wie man das Gewerbe stärker an einem Lastenrad beteiligen könnte, zeigt die Aktion „Schorndorf bringt’s“. Die Bürger konnten beim Einkauf auf dem Wochenmarkt ihre Waren abgeben. Die Lastenrad-Gruppe hat sie dann nach Hause gefahren. „Wir allein könnten so etwas als Initiative nicht stemmen“, schränkt Andreas Sieber ein, doch könnten bei einer entsprechenden Aktion in Marbach vielleicht Schüler oder Jugend-Abteilungen von Vereinen mitmachen. In Schorndorf sei ein Kühlschrank in der City aufgestellt worden. Dort konnten Interessierte ihre leicht verderblichen Waren abgeben, noch ein bisschen Zeit in der Stadt verbringen und dann ihre Lebensmittel per Lastenrad nach Hause bringen lassen. „Wir könnten in Marbach den Kühlschrank im Schlosskeller nutzen und müssten dann keinen extra aufstellen“, denkt Andreas Sieber, der sich schon mit der Marbacher Verwaltung in Verbindung gesetzt hat.