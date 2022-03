Lasst uns über ... Trennungen reden Wie heilt man ein gebrochenes Herz?

Gerade in der Vorweihnachtszeit fällt es jedoch vielen schwer, nicht schwach zu werden. Vergangenes Jahr um diese Zeit hatte ich eine Klientin, die sich nach langem Ringen von ihrem Mann getrennt hatte. Dann kam die besinnliche Zeit vor Weihnachten und ihr kamen plötzlich Zweifel. Mit den Eltern ihres Mannes sei es an Weihnachten immer so gemütlich gewesen und sie fühle sich so allein, sagte sie. Meiner Klientin war passiert, was sehr vielen Verlassenen passiert: Sie hat die Vergangenheit verklärt und sich nur an die schönen Seiten erinnert. Ich habe ihr dann vor Augen geführt, was sie mir sonst über ihren Ex-Mann erzählt hat. Da war die Weihnachtsstimmung zwar verdorben, aber sie konnte sich doch noch zusammenreißen. Darüber war sie nach Weihnachten auch heilfroh.

Freundschaft nach der Trennung – eine gute Idee?

Der Satz „Wir können ja Freunde bleiben“ ist übrigens auch mit Vorsicht zu genießen. In der Trennungsphase ist das so gut wie unmöglich, weil dann immer noch viele Emotionen eine Rolle spielen. Im schlimmsten Fall hat einer oder eine der beiden insgeheim noch Hoffnungen, oder das Ex-Paar lässt sich auf eine Freundschaft Plus ein. Dann wird aus der Beziehung keine Freundschaft, sondern irgendetwas Verkorkstes.

Und bitte: Spionieren sie ihrem oder Ihrer Ex auch nicht auf den sozialen Netzwerken hinterher. Lieber sollten beide Seiten erst mal auf Abstand gehen und die Trennung verarbeiten. Wenn man es nach ein paar Monaten geschafft hat, sich weiterzuentwickeln und weiß, welche Fehler man gemacht hat, kann man versuchen, mit dem Ex-Partner eine Freundschaft einzugehen. Wenn aber einer der beiden nur leidet, wenn er den anderen sieht, jedes Mal wieder verliebt ist oder furchtbar traurig, dann sollte man lieber den Kontakt abbrechen. Besser ein Ende mit Schmerzen als Schmerzen ohne Ende.

