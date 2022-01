Lasst uns über ... toxische Beziehungen reden Wenn wir wollen, was uns nicht guttut

Stuttgart - Ich hatte einmal ein Paar bei mir, bei dem der Mann sehr eifersüchtig war, sich gleichzeitig aber selbst herausgenommen hat, sich zu vergnügen wie er es für richtig hält. Er begründete das damit, dass Mann und Frau nicht gleich seien. Jetzt kann man natürlich schnell sagen: „Ey Frau, warum stehst du auf so einen Tyrannen, was ist falsch mit dir?“. Das wäre aber zu kurz gesprungen. Um zu verstehen, warum viele Frauen und Männer in einer toxischen Beziehung bleiben, die ihnen also nicht guttut, muss man tiefer gehen.