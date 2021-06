Lasst uns über… Stillen reden Wie lange sollten Kinder an die Brust – und was, wenn es nicht klappt?

Stuttgart - Das Tolle am Stillen ist, dass man das Essen immer dabeihat. Es ist billig und die Kinder bekommen viele Nährstoffe und Antikörper durch die Muttermilch mit, was einen gewissen Schutz bietet. Wirkliche Nachteile gibt es nicht, außer dass man sich nicht wirklich vergnügen kann in dieser Zeit. Außerdem sollte man das Kind nicht zu lange ausschließlich stillen.