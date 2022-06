Lasst uns über… Schwiegereltern reden Meine Frau, ihre Schwiegereltern und die Suche nach Harmonie

Viele Eltern glauben, dass sie genau wissen, wer am besten zu ihrem Kind passt. Oftmals haben sie gar die Einstellung „Keiner ist gut genug“. Davon lassen sich Sohn oder Tochter natürlich beeinflussen. Vielleicht schauen sie nun ebenfalls kritischer auf ihren Partner. Dazu kommt noch ein bekanntes psychologisches Phänomen: Hatte der Sohn beispielsweise eine dominante Mutter, sucht er sich vermutlich auch eine dominante Frau. Und jetzt stelle man sich mal die Situation am Tisch vor. Eine Mutter, die alles besser weiß, eine Schwiegertochter, die alles besser weiß und dazwischen der Sohn, der es eigentlich allen recht machen will – da sind Spannungen vorprogrammiert.