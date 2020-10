Lasst uns über … Polyamorie reden Warum soll man nur einen einzigen Menschen lieben?

Wenn man seine Beziehung öffnen will, sollte man es offen mit seinem Partner ansprechen. Welche Bedürfnisse hat man, womit ist man unzufrieden? Ist der Partner diesem möglichen Lösungsvorschlag aufgeschlossen, sollte man über die Bedingungen sprechen. Oft wird vereinbart, dass Sex in Ordnung ist, Liebe bleibt verboten. Doch ich habe auch viele Paare betreut, die sich über einen One Night Stand lieben gelernt habe. Denn es ist nicht einfach, die Gefühle auszuschalten.

Klare Regeln und Vereinbarungen

Lebt man in einer polyamourösen Beziehung, sollte man ehrlich miteinander sprechen und auch eine Art Monitoring betreiben, um zu überprüfen, ob die Bedürfnisse aller Parteien weiterhin befriedigt werden und ob die „Ur-Partnerschaft“ noch genug Aufmerksamkeit bekommt. Klare Regeln und Vereinbarungen können dabei helfen. Sind diese nicht haltbar, sollte man darüber sprechen und es nicht heimlich machen, denn in der Regel sickert alles durch und die Probleme werden größer. Gehören Kinder zur Beziehung, spielt auch das Zeitmanagement eine große Rolle.

Klar Nein sagen

Wenn der Partner die Beziehung öffnen will, und man damit nicht einverstanden ist, sollte man klar Nein sagen. Frustration ist vorprogrammiert, wenn man aus Angst um die Beziehung Ja sagt und sich auf etwas einlässt, das man gar nicht will. Theorie und Praxis liegen dabei oft weit auseinander, da viele nicht so liberal sind, wie sie meinen. Ob es um Fremdgehen oder Polyamorie geht – die Bedürfnisse, die dahinterstecken, sind absolut berechtigt und dringend. Man sollte die Konflikte in der eigenen Beziehung einbringen. Denn alles andere könnte Nebenwirkungen haben.

Unsere Kolumnenreihe „Lasst uns über ... reden“ über Liebe, Sex und Intimes – alle Folgen im Überblick

Lückenbüßer – So erkennt man Übergangsbeziehungen

Lasst uns über Freundschaft mit dem Ex-Partner reden

Eltern und ihr Einfluss auf unsere Beziehungen

Sex und Nähe ohne Beziehung – was ist dran an Affären mit Freunden?

Zurück zum Ex – Sind aufgewärmte Beziehungen vielleicht sogar besser?