Lasst uns über … Lückenbüßer reden So erkennt man Übergangsbeziehungen

Stuttgart - In sehr vielen Fällen geht die erste Beziehung nach einer Trennung schief. Das liegt zum einen daran, dass die alte Beziehung oftmals gar nicht verarbeitet wurde und zum anderen, dass Probleme der alten Partnerschaft in die neue mitgeschleppt werden, wenn es zu keiner Veränderung und Verarbeitung kommt. Dabei geht es auch um die eigenen Anteile, die man am Scheitern einer Beziehung hat. Wenn man sich in einer Situation befand, in der man unzufrieden mit dem Ex-Partner war und in der viele Bedürfnisse nicht befriedigt wurden, kann es leicht sein, dass man sich aus diese Frustrations- und Defizitsituation heraus in eine neue Beziehung stürzt. Der neue Partner scheint alles richtig zu machen, die Sehnsucht ist groß und die rosarote Brille dementsprechend dickglasig.