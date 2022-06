Sex und Nähe ohne Beziehung Freundschaft Plus – was ist dran an Affären mit Freunden?

Vom ONS zur Beziehung

Manchmal können sich feste Beziehungen aus Freundschaft Plus entwickeln, da man sich schrittweise annähert. Am Anfang könnte ein One Night Stand gestanden haben, bei dem auch Alkohol im Spiel war und man enthemmter ist.

Schwierig wird es meist, wenn Gefühle ins Spiel kommen, denn durch Freundschaft Plus verändert sich auch die Freundschaft. Bei manchen „Paaren“ führt es dazu, dass sie sich verliebt haben, verliebt sind und eine Beziehung wollen – bei anderen kann es genau das Gegenteil bewirken. Dann kann es auch vorkommen, dass die Freundschaft infrage gestellt wird – oder eine Vereinbarung getroffen wird, die das Plus zukünftig ausschließen soll. Es sind also durchaus verschiedene Entwicklungen aus einer Freundschaft Plus möglich.

Ernsthafte Beziehung oder Casual Sex?

Tiefenpsychologisch gesehen, haben Menschen, die eine Freundschaft Plus eingehen, im Grunde einen Partner, zu dem sie gut passen und mit dem sie sich emotional gut austauschen können. Nur ist dieser Partner als Freund definiert, weil man grundsätzlich sexuell auf einen anderen Typen steht. Das ist aber nicht unbedingt gesund, da man oftmals auf jemanden steht, der destruktiv mit einem umgeht. Oft merkt man auch nicht, dass der nette Freund, der so gar nicht ins Beuteschema passt, eigentlich der bessere Partner wäre.

Freundschaft Plus kann auch hinderlich sein, wenn man eine ernsthafte Beziehung eingehen will. Als Paartherapeut glaube ich am Ende des Tages, dass man eine richtige und feste Beziehung anstreben sollte. Das hat mehr Glückspotenzial als alles andere. Hängt man in anderen Konzepten wie Freundschaft Plus drin, fehlt einem zudem die Zeit und Motivation, etwas Richtiges anzufangen.

