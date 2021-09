Lasst uns über ... Freundschaft mit dem Ex reden Freunde bleiben – so kann es funktionieren

Stuttgart - Die meisten Trennungen laufen nicht ohne große Emotionen ab: Oft hängt einer doch noch an der Beziehung und vermisst den Ex-Partner. In dieser Konstellation kann man eine Freundschaft ausschließen. Es ist häufig so, dass Menschen vorschlagen, freundschaftlich in Kontakt zu bleiben, doch in Wahrheit verfolgen sie ganz andere Ziele. Wenn man sich nach dem Beziehungsende freundschaftlich begegnen will, sollten sich beide aufgeräumt gegenübertreten: Die Trennung muss überwunden und gegebenenfalls sollte man schon einen Schritt weiter sein – im besten Fall hat man dann schon eine neue Beziehung.