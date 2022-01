Lasst uns über ... Fremdgehen reden Ein Seitensprung kann Gold wert sein

In jedem Fall sollte man ein ungewolltes Fremdgehen als Anlass nehmen, um an der Beziehung zu arbeiten. Dabei muss man begreifen, dass die Schuld nicht nur bei der Person liegt, die betrogen hat. Wenn jemand fremdgeht, ist es fast immer so, dass in der Beziehung schon seit langem etwas nicht stimmt. Als ich den Betrug, der direkt vor der Hochzeit passierte, mit dem Paar aufgearbeitet habe, stellte sich heraus, dass der Mann doch mehr an dem klassischen Rollenmodell hängt als gedacht. Und die Frau begriff den Grund für ihren Betrug: Ihre Angst, nur als Schema einer braven Ehefrau geliebt zu werden und nicht mit ihren Ecken und Kanten. Mit diesem Wissen konnte sich schlussendlich eine gute Beziehungsdynamik für die beiden entwickeln.

Seitensprung kann die Beziehung verbessern

Viele fragen sich nun sicher: Wie soll man einem Partner, der fremdgegangen ist, jemals wieder vertrauen? Und es stimmt, blindes Vertrauen ist absoluter Unsinn. Deshalb ist es wichtig, die Ursache des Seitensprungs wirklich zu verstehen, und dann gezielt an der Beziehung arbeiten. Viele Menschen haben damit allerdings große Probleme. Meist liegt das an einem ohnehin schon niedrigen Selbstwertgefühl, dass durch den Betrug noch mehr verletzt wurde. Ich empfehle den Betrogenen dann, ihren eigenen Anteil an der verkorksten Beziehungsdynamik anzuerkennen. Das klingt vielleicht erst mal komisch, aber so begreifen sie, dass nicht nur der Partner Schuld hat, sondern auch sie. Am Ende muss man nämlich nicht nur dem Partner, sondern vor allem auch sich selbst verzeihen.

Bis man dahin kommt, kann es Wochen dauern. Aber wenn der Konflikt nicht zu einer destruktiven Eskalation führt, sondern man miteinander ringt, weint und redet, dann verbessert sich die Beziehung um Dimensionen. Und einen netten Nebeneffekt gibt es dabei auch: den Versöhnungssex.

