Lasst uns über ... Filme reden Sex unter der Dusche und mehr im Realitätscheck

Alle Beteiligten sollten danach schauen, dass aus Pannen keine Körbe werden. Wenn wir versuchen, uns mit erotischen Drehbüchern zu behelfen, sollten wir auch eine gewisse Fehlertoleranz beweisen. Mal kann es klappen, mal nicht.

Dreiviertelstunde Vorbesprechung unsexy

Ein ernsteres Thema, über das wir in diesem Kontext sprechen sollten, ist Übergriffigkeit. Im Film ist alles gescriptet. Da läuft alles wie angetrunken spontan ab. Absprachen, was okay ist, gibt es da keine.

Im echten Leben passen nicht alle so Eins zu Eins aufeineinander. Und eine halbe-, Dreiviertelstunde Vorbesprechung, was man beim Akt macht, kann sehr unsexy sein. Darum empfehle ich, solche Sachen nicht direkt davor, sondern prinzipiell zu besprechen. Achtsam sein. Vielleicht sollte jeder für sich aus solchen Gesprächen ein erotisches Tagebuch führen. Dann kann das eigene Liebesleben so leidenschaftlich werden wie im Film auch.

