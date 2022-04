Lasst uns über ... Fernbeziehungen reden Wie man am Wochenanfang die Fernbeziehung übersteht

Die Lösung: ein gemeinsamer Alltag

Scheitern muss das Modell der modernen Fernbeziehung an dieser Herausforderung jedoch nicht. Denn sich in der Distanz nah zu bleiben, kann funktionieren – man muss nur kreativ werden. Eine Methode könnte es zum Beispiel sein, sich gemeinsam eine Art Alternativ-Alltag zu basteln.

Der Kerngedanke dabei ist es, den Partner, quasi in der Hosentasche, mit sich durch den Tag zu tragen. Ihm immer wieder kleine Videos, Bilder, Text- oder Tondateien zu schicken, die ihm nicht nur endlich zeigen sollen, wie dieser eine Kollege aussieht, über den man am Wochenende ständig lästert. Sondern auch, dass man gerade an ihn denkt.

Beziehungskiller: aufgestauter Frust

Timo könnte Julia dann nach dem Aufwachen zum Beispiel mit verschlafener Stimme eine Sprachnachricht schicken, in der er von seinem Morgenmuffel-Dasein und seinen Plänen vom Tag erzählt. Julia könnte ihm hingegen später ein Selfie aus der Bürokantine senden – kleine Gesten, die den anderen nah am eigenen Alltag halten.

Frust und Kränkungen sollte man als Paar hingegen nicht in sich hineinfressen oder auf das nächste gemeinsame Wochenende vertagen. Denn darauf haben sich schließlich beide gefreut und fahren im schlimmsten Fall nach zwei Tagen voller gegenseitiger Vorwürfe mies gelaunt wieder nach Hause.

No-Go: Streiten über WhatsApp

Viel besser ist es stattdessen, direkt anzusprechen, was einen bedrückt und die Streitpunktemit dem anderen auszudiskutieren – auch wenn das vielleicht bedeutet, schwierige Themen notgedrungen am Telefon oder per Skype verhandeln zu müssen.

Nur eines ist in Sachen Beziehungsstreits auf Distanz ein No-Go: WhatsApp. So verlockend es manchmal auch klingen mag, den anderen mit wütenden Textnachrichten zu bombardieren und dann das Handy einfach beleidigt beiseite zu legen. Zwischen den praktischen Kurznachrichten sind Missverständnisse vorprogrammiert. Der Grund: Kein Emoticon der Welt kann Gestik und Mimik eines wütenden Menschen ersetzen.