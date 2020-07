Lasst uns über … den weiblichen Orgasmus reden Der Weg zum Höhepunkt ist wie eine anstrengende Radtour

Entspannen, loslassen, vertrauen: Bei Frauen sind die Umwelteinflüsse für einen erfolgreichen Orgasmus entscheidend. Klingelt plötzlich das Telefon, ist es mit der Erregung vorbei. Und nicht nur während des Sex, bereits davor muss alles stimmen. Das Bild eines nackten Mannes alleine reicht da bei Weitem nicht aus. Daher ist es entscheidend, dass Frauen ihre Bedürfnisse kennen und für sich herausfinden, was funktioniert – und dies auch kommunizieren! So unterschiedlich die Reizpunkte von Frau zu Frau sind, so unterschiedlich sind auch ihre Orgasmen. Manche haben vaginale Orgasmen, andere klitorale. Andere wiederum beides oder keine. Warum das so ist, das weiß keiner so genau und kann medizinisch nicht wirklich erklärt werden.