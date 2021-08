Lasst uns über ... den Sinn von Lust reden Warum Sex keine Probleme löst – sie aber erträglicher macht

Deswegen ist die „Orgastische Amnesie“, wie wir Psychologen das nennen, auch gar nicht so schlimm. Denn was vom Sex länger bleibt, ist eher ein Gefühlsabdruck – selbst, wenn der eigentlich Akt längst vergessen ist.

Doch diese Erfüllung finden nicht alle Menschen. Die, die außen vor sind, lassen sich grob in zwei Gruppen unterteilen.

Wer guten Sex hat, will mehr davon – manche von uns so viel, dass sie mit dem, was sie haben, niemals glücklich werden. Wie viel Sex sie tatsächlich haben, wird da fast schon nebensächlich. Den anderen ist Sex zwar oft nicht so wichtig. Zumindest denken sie das. Manche von ihnen haben auch einfach noch keinen Zugang zu für sie richtig guten sexuellen Erlebnissen gefunden. Andere genießen einfach anders, andere schöne Dinge im Leben können bei ihnen den Sex ersetzen.

Sex ist ein bisschen wie Bungee Jumping

Bei ihnen ist ja alles fein. Die anderen, Unwissenden, verpassen aber vielleicht was. Denn man weiß oft nicht, wie cool Sex sein kann, wenn man diesen coolen, befriedigenden Sex nicht hatte. Vergleichbar ist das mit Eis essen. Angenommen jemand kennt kein Eis und bekommt Pistazieneis vorgesetzt, das er vielleicht nicht mag, wird er womöglich schlussfolgern: Eis ist nichts für mich. Dabei wäre das bei Schokoeis vielleicht anders gelaufen.

So einfach wie mit dem Eis ist es mit dem erfüllten aber Sexleben leider nicht. Denn es hängt von vielen Faktoren ab, ob es gelingt, den passenden zu finden. Es geht dabei nicht nur um Sexpraktiken, die man mehr oder weniger genießt. Es geht auch um das Wie! Während die einen sanft berührt werden wollen, mögen es die anderen etwas kräftiger.

Geht dein Gegenüber davon aus, dass du es genauso magst wie es selbst, ist es eher Zufall, ob es dich auch glücklich macht. Um es extrem auszudrücken: Manche Menschen genießen Sex am meisten im Dunkeln unter der Bettdecke mit viel Körperkontakt. Andere lieben es draußen im Hellen und laut mit wenig Körperkontakt. Erst, wenn man weiß, wie man Sex genießt, kann er wirklich erfüllend sein. Ohne sich der Illusion hinzugeben, dass er alle Probleme lösen könnte.

Das Gespräch zeichnete Sascha Maier auf.

