Lasst uns über ... Altersunterschiede reden Liebe kennt kein Alter, oder doch?

Oft hat ein junger Partner auch mit Image zu tun

„Männer holen sich eine junge Freundin, wenn sie in der Midlife-Crisis sind“ ist noch so ein Klischee an dem etwas Wahres dran ist. Die Midlife-Crisis kommt ja nicht zufällig, sondern immer dann, wenn die Sinnhaftigkeit des Lebens ins Wanken gerät, beispielsweise wenn die Kinder aus dem Haus gehen. Oft orientiert man sich dann wieder an Werten, an denen man sich schon vor Jahren orientiert hat: Jugendlichkeit und Attraktivität. Um wirklich aus der Krise herauszukommen, müsste man einiges an seinem Leben ändern. Das ist aber deutlich schwieriger, als sich eine junge Geliebte zu suchen, die einen schnell mal einen Kick gibt. So ähnlich war das vielleicht bei Michael Wendler. Wenn man sein Leben aber ohnehin schon sehr an Äußerlichkeiten aufhängt, hat ein junger Partner eher mit Image als mit großer Liebe zu tun. Eine junge Dame oder ein junger Herr macht sich halt gut auf dem Ferrari-Beifahrersitz.