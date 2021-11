Laschet-Nachfolge CDU-Vorsitz: Bewerbungen von Braun und Röttgen erwartet

Röttgen und Merz hatten bereits im vergangenen Januar für den CDU-Vorsitz kandidiert, waren damals aber Laschet unterlegen. Röttgen will sich heute in der Bundespressekonferenz in Berlin zu seinen weiteren Plänen äußern, nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur will der 56-Jährige seine Kandidatur dort offiziell bekanntgeben.

Braun soll nach Angaben eines Sprechers der hessischen CDU am Abend von seinem Heimatverband Gießen als Kandidat nominiert werden. Präsidium und Vorstand der Landespartei tagen ab 12.00 Uhr, bei dem virtuellen Treffen will der 49-Jährige den Angaben zufolge die Gründe für seine Bewerbung vorstellen. Braun ist Kreisvorsitzender der CDU Gießen und Mitglied des Landesvorstands der Christdemokraten in Hessen.

