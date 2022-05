Lapidarium öffnet wieder Der schönste Garten Stuttgarts

Wer hat schon so riesige Füße? Selbst der kleine Zeh ist größer als anderer Leute Finger. Anmutig ist sie nicht, die griechische Muse Polyhymnia. Aber es war auch nie geplant, dass man der steinernen Lady so nah auf den Leib rückt. Sie sollte in luftiger Höhe auf dem Alten Hoftheater in Stuttgart stehen. Das gibt es schon lange nicht mehr, sodass Polyhymnia ihr Dasein heute in illustrer Umgebung verbringt: zwischen Orpheus und Helmut Graf von Moltke, Wasserspeiern und Säulen aus der Wilhelma. Polyhymnia steht in Stuttgarts öffentlicher Rumpelkammer, dem Lapidarium.