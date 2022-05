Lanz bringt FDP-Mann Djir-Sarai zum Schwitzen „Bin noch nie Porsche gefahren“

Ein Nein zu Steuererhöhungen

Auch ordnungspolitisch ging Lanz dann den FDP-Mann an: „Sie bezuschussen mit dem Entlastungspaket Sprit – Sie, die sich doch dem Markt verschrieben haben.“ Im übrigen, so der Moderator, profitierten auch Porschefahrer von diesen Vergünstigungen. „Ich bin noch nie Porsche gefahren“, verteidigte sich Djir Sarai daraufhin und betonte, dass man in einem Land wie Nordrhein-Westfalen „ohne Auto gar nichts machen“ könne. Noch einmal musste Djir-Sarai in Deckung, als Lanz die Verquickung des ehemaligen Tankstellenlobbyisten Axel Graf Bülow mit dem von der FDP „Vorfeldorganisation“ genannten Liberalen Mittelstand kritisierte, der laut Lobbycontrol an den Sitzungen des Parteivorstandes teilnehmen darf. Das mit Bülow höre er „zum ersten Mal“, sagte Djir-Sarai, um dann am Ende doch noch in stabiles Fahrwasser zu geraten. Auf die Frage von Lanz, ob es Steuererhöhungen geben werde angesichts der Tatsache, dass der Staat gerade 37 bis 38 Milliarden Euro für Entlastungen „raus“ schieße, sagte der FDP-Generalsekretär: Nein, es werde keine zusätzliche Belastung geben, man wolle die kalte Progression abschaffen und „es geht eher in Richtung Entlastung.“

Es wird ein Waldsterben 2.0 geben

Ein düsteres Szenario entwickelte am Ende der Sendung der Klimaexperte Mojib Latif, der einräumen musste, dass das Thema Klimaschutz immer wieder von anderem angeblich „Wichtigerem“ verdrängt werde. Das sei 2007 mit der Finanzkrise so gewesen und 2020 mit der Corona-Pandemie. Die Zeichen seien nun aber deutlich an der Wand – die Aufheizung der Erde, die einige Landstriche unbewohnbar machen werde, aber auch die „wahnsinnigen Wetterextreme“ wie die drei Tornados in Ostwestfalen sehr früh im Jahr, die anhaltenden Trockenheiten, unter der die Landwirtschaft leide und die vermutlich zu einem Waldsterben 2.0 führen werden. Latifs Plädoyer: „Wir brauchen eine systemische Veränderung, wir brauchen die globale Energiewende.“ Energie sei auf der Erde ja in Massen vorhanden, man müsse sie nur sinnvoll nutzen.