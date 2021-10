Langjähriger Wunsch erfüllt Erdmannhausen baut neues Feuerwehrhaus

Abriss und Neubau an gleicher Stelle

Allerdings fehlte der Gemeinde schlicht ein passendes Grundstück im Außenbereich, erklärt Marcus Kohler auf Nachfrage. Hinzu komme, so der Kommandant Florian Bauer, dass der aktuelle Standort eigentlich gut geeignet ist, was die Ausrückzeiten angeht. Also kristallisierte sich heraus, dass ein Abriss des bisherigen Gerätehauses und ein Neubau an gleicher Stelle am meisten Sinn ergeben, wie es Kohler ausdrückt. Schließlich ging es an die Planung des Gebäudes und man fand eine Version, die „sehr gut zum Standort und zu uns passt“, so Marcus Kohler. Und, am wichtigsten: Sie vereinige die wichtigsten Wünsche seitens der Feuerwehr.