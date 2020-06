Langenhahn im Westerwald Kleinflugzeug steckt nach Sturz auf Dach weiter fest

Das Wohnhaus in der Gemeinde Langenhahn in Rheinland-Pfalz blieb am Montag weiter abgesperrt. Das Kleinflugzeug war am Samstag nach seinem Start im Flugplatz Ailertchen in das Dach gekracht. Der 54 Jahre alte Pilot wurde schwer verletzt: Er habe sich aber selbst befreien können und vor der Haustür gesessen, als die Einsatzkräfte eintrafen, sagte ein Sprecher. Der Pilot kam in eine Spezialklinik. Er gehe ihm den Umständen entsprechend gut. Die beiden Hausbewohner blieben unversehrt.