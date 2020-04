Lange Autoschlange in Steinheim Großer Andrang am Wertstoffhof

Derzeit haben im Landkreis Ludwigsburg nur drei Wertstoffhöfe im Notbetrieb geöffnet, es darf immer nur ein Fahrzeug auf den Hof. Dementsprechend groß ist der Andrang. Zwar hatte der AVL an die Menschen appelliert, die Höfe nur im Notfall anzufahren, doch scheint dies bei vielen Menschen der Fall zu sein. So hatte sich am Steinheimer Wertstoffhof bereits am Morgen eine so lange Schlange gebildet, dass die Polizei den Verkehr regeln musste.