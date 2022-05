Landwirtschaft Herbe Rüge aus Brüssel für Cem Özdemir

Lesen Sie aus unserem Angebot: Änderung beim Waldgesetz

Aus dem Agrarministerium in Berlin heißt es nun, dass die von der EU-Kommission aufgeworfenen Fragen in den kommenden Tagen mit den Bundesländern erörtert würden. Auch mit Verbänden und Organisationen seien noch im Mai Gespräche vorgesehen. Ziel sei es, dass der geänderte Plan von Brüssel bis zum Herbst genehmigt werden könne, so das Ministerium.

Beratungen über Ernährungssicherheit

Das Thema Ernährungssicherheit wird angesichts des Krieges in der Ukraine bereits am Dienstag beim Treffen der EU-Agrarminister in Brüssel besprochen werden. In diesem Punkt hatte die Kommission den deutschen Plan sehr konkret kritisiert. Berlin müsse angesichts der russischen Invasion genauer benennen, wie etwa die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und mineralischen Düngemitteln verringert werde könnte. Hier wäscht das Ministerium seine Hände allerdings in Unschuld und hat eine einleuchtende Erklärung für das Fehlen eines solchen Passus. Deutschland habe seinen Strategieplan schlicht vor der russischen Invasion in die Ukraine eingereicht.