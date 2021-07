Landtagswahlen Grünen-Fraktionschefin: Keine Regierungskrise in Thüringen

Minderheitsregierungen, wie die von Rot-Rot-Grün in Thüringen, seien in Europa nicht selten. "Da muss man sich manchmal zusammenraufen. Aber ich glaube, dass ist machbar", sagte Rothe-Beinlich am Samstag der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Auch im Landtag erwartet sie eine Fortsetzung der Sacharbeit.