Landtagswahl im Wahlkreis Bietigheim-Bissingen Grüne distanzieren CDU deutlich

Überhaupt nicht glücklich ist der SPD-Kandidat Daniel Haas. „Natürlich habe ich mir mehr erhofft“, sagt der 32-Jährige, der 10,6 Prozent holte. Er habe im Wahlkampf versucht, so gut es möglich gewesen sei den Kontakt zu den Bürgern zu suchen. Woran es gefehlt habe, könne er nicht sagen. „Vielleicht waren ich und einige der anderen Kandidaten von der persönlichen Biografie und vom Alter her zu schwer zu unterscheiden.“ In der Kommunalpolitik will Haas, der auf eine Ampel-Koalition hofft, weitermachen. „Probleme beim Wohnen oder bei der Bildung sind ja nach der Wahl nicht verschwunden.“