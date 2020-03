Landtagswahl 2021 - Walhkreis Backnang Georg Devrikis bewirbt sich als Kandidat

Wilfried Klenk gab frühzeitig bekannt, nicht mehr für die Landtagswahl 2021 zu kandidieren. Er sei ein hervorragender Abgeordneter, geschätzt über alle Parteigrenzen und seine Fußspuren sind groß, so Georg Devrikis in einer Pressemitteilung. Nach sorgfältigem Abwägen und Nachdenken sei der 38- jährige Bankkaufmann aus Murrhardt zum Entschluss gekommen, dass er Verantwortung für die Menschen in unserer Region übernehmen will und als Kandidat für die CDU im Wahlkreis 17 Backnang bei der kommenden Landtagswahl seinen Hut in den Ring werfen wird.