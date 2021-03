Landtagswahl 2021 Atempause im Bürgergarten

Bietigheim - Nikolaos Boutakoglou hat sich für das Porträt den Bürgergarten in Bietigheim ausgesucht. Der AfD-Landtagskandidat für den Wahlkreis 14 (Bietigheim-Bissingen) wohnt in Vaihingen. „Aber beruflich bin ich oft bei Kunden in Bietigheim und im Anschluss setze ich mich gerne in den Bürgergarten, schalte mein Handy aus und entspanne für 30 Minuten“, sagt der selbstständige Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Boutakoglou ist 1983 in Serres in Griechenland geboren. 1989 entschloss sich die Familie, nach Deutschland zu gehen. „Mein Vater wollte eine sichere Rente haben“, sagt Boutakoglou zum Beweggrund für die Auswanderung.