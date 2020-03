Landtag Baden-Württemberg hat Corona-frei Politiker geben Tipps gegen die Langeweile

Beschäftigungstipps für zuhause gab es von der Schorndorfer Grünen-Abgeordneten Petra Häffner. Sie hat seit das Coronavirus grassiert die Häkelnadeln wieder aufgenommen und arbeitet an einem Patchwork-Rock.

Für den Tier-Content auf Instagram sorgt FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke, dessen Schäferhund Emma während der Landtag Zwangspause hat vermutlich ganz besonders häufig Gassi geführt wird.

Andere Abgeordnete lassen die Wähler auf den Teller schauen und posten – wie Foodblogger – ihre Mahlzeiten. So wie der Schwetzinger Daniel Born (SPD), bei dem es am Donnerstag Strammen Max gab.

Natürlich musizieren einige Politiker mit, wenn jeden Sonntag um 18 Uhr Beethovens „Ode an die Freude“ von den Balkonen und aus den Fenstern tönt. So wie der Esslinger Wahlkreisvertreter Nicolas Fink (SPD) am Bass:

Die CDU-Frau Isabell Huber aus dem Wahlkreis Neckarsulm hat am vergangenen Wochenende zusammen mit ihrer Mutter Schutzmasken für Pflegeeinrichtungen aus Baumwollstoff genäht. Dabei gab die Mama den Ton an, denn die ist gelernte Schneiderin.

Dass es langsam Zeit wird, dass die Politiker in Stuttgart im Landtag zusammenkommen, um unter anderem über einen Nachtragshaushalt mit Coronahilfen zu beraten, beweist der SPD-Generalsekretär Sascha Binder. Er musste für ein Fernsehinterview per Videoschalte raus aus dem gemütlichen Homeoffice-Outfit und rein in Hemd und Anzug – und vorknöpfte sich glatt. Klicken Sie sich durch unsere kleine Bildergalerie, um weitere Einblicke ins Leben der baden-württembergischen Abgeordneten zu bekommen.