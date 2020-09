Landgericht Berlin Frauen ins Auto gezerrt und vergewaltigt - Angeklagte schweigen

Berlin - Er soll in zwei Fällen eine Frau auf der Straße in sein Auto gezerrt und mit Komplizen vergewaltigt haben: Ein 33-Jähriger, dem vier sexuelle Überfälle zur Last gelegt werden, steht seit Montag vor dem Berliner Landgericht. In einem Fall hat er laut Anklage eine 14-Jährige in seiner Wohnung missbraucht. Mitangeklagt ist sein 25-jähriger Bruder, der an einem Angriff auf eine 18-jährige Passantin beteiligt gewesen sein soll. Die Männer schwiegen zu Verhandlungsbeginn zu den Vorwürfen.