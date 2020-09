Über die Unfallursache und den genauen Unfallhergang ist noch nichts bekannt. Klar ist aber: Auf der Landesstraße 1100 hat es am Samstagabend im Sauserhof gekracht. Ein Citroen kam aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und krachte wohl frontal in einen VW. Zwei Personen im Citroen waren eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Die Feuerwehren aus Oberstenfeld, Großbottwar und Marbach sind derzeit noch im Einsatz. Auch mehrere Rettungswagen sind vor Ort. Die Landesstraße ist komplett gesperrt. Wer kann sollte diesen Bereich also meiden. In Großbottwar geht wohl schon ab dem Kreisel beim Penny-Markt nichts mehr.