Landespressekonferenz zur Corona-Pandemie Zweite Stufe des Pandemiealarms verkündet

Die Zahlen der Covid 19-Infizierten in Baden-Württemberg steigt aktuell an. Als Reaktion darauf wurde durch die Landesregierung nun erstmals die zweite Stufe des Pandemiealarms verkündet. Was das konkret bedeutet, wurde am Dienstagmittag bei der Landespressekonferenz durch Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Sozialminister Manfred Lucha erläutert.