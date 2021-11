Landesparteitag in Sachsen Kretschmer bekommt bei Wiederwahl nur mageres Ergebnis

In seine Rede vor rund 250 Delegierten ging Kretschmer gleich zu Beginn auf die Lage der CDU in Deutschland ein. Seiner Ansicht nach braucht die Union bei ihrer Erneuerung einen langen Atem. Es gehe nicht um einen Sprint. "Wir müssen uns auf einen Marathonlauf einrichten." Kretschmer forderte Teamgeist und einen "wirklichen Ruck". Auch in der Sachsen-CDU müsse man sich Gedanken über einen Aufbruch machen und ihre Basis verbreitern. 10.000 Mitglieder reichten nicht aus: "Wir brauchen mehr Menschen, die sich für diese Demokratie engagieren." Die CDU müsse auf diese Leute zugehen.