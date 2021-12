Landesmuseum: Mittelalter-Altar zurück Worum geht’s bei Weihnachten?

Stuttgart - Da liegt es, das Kindlein – wenn auch nicht auf Heu und auf Stroh, aber Maria und Josef betrachten es froh. Gut, das ­Mutters Kleid so lang ist, Maria hat es auf dem Boden ausgebreitet und den nackten Säugling darauf gebettet. In diesen Tagen wird in vielen guten Stuben die Geburt Christi besungen oder zumindest mit ­Glühwein und Gebäck gefeiert. Mit dem religiösen Hintergrund befasst man sich dagegen eher selten.