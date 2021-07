Land erlaubt Ferienlager Für ein unbeschwertes Zelten

Veranstalter fühlt sich im Inland sicherer

„Wir wollen aber vor allem in unserer Bubble bleiben“, erklärt Bechle. Die eigene Blase nicht verlassen, das habe er sich auch für die von ihm selbst geleitete Freizeit mit Kanus in der Uckermark vorgenommen. „Wir wollen auch nicht für einen Kurzausflug nach Polen – oder, wie vorher mal angedacht, die Freizeit in Schweden verbringen, weil wir uns bei Corona-Infektionen in Deutschland sicherer fühlen.“ Gesundheitsämter und Ärzte vor Ort seien informiert. Auch müssten Eltern Personen angeben, die ihr Kind notfalls für eine Quarantäne abholen könnten.